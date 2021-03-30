Haliliye Belediyesinden yol yapım çalışmaları devam ediyor

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallelerde yürüttüğü yeni yol açma ve yol yapım çalışmaları ile bakım onarım hizmetlerini program dahilinde sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Tekerli, Tepedibi ve Yarımsu kırsal mahallelerinde stabilize yol yapım çalışmalarına başladı. Mahalle içi stabilize yol yapım çalışmalarını hummalı şekilde yürüten ekipler, çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak, yeni yolları mahalle sakinlerinin hizmetine sunmayı amaçlıyor.

Mahallelerinde sürdürülen yol yapım çalışmasından memnun olduklarını dile getiren Yarımsu Mahallesi Muhtarı İbrahim Aksoy, "Yapılan çalışmalardan dolayı başta Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kırsalda yürütülen çalışmalara ek olarak da, Kısas Mahallesinde kilitli beton parke döşeme çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştiriliyor. Mahalle içinde yürütülen yol yapım çalışmalara ilişkin açıklama yapan Kısas Mahallesi Muhtarı Davut Ersöz ise "Bu çalışmalardan dolayı Başkanımız Canpolat'a çok teşekkür ediyorum" dedi.