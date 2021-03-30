Harran Kent Parkı’nda çalışmalara başlıyor

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen tarihi kent Harran, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin bölgede başlattığı çalışmalarla kent parkına kavuşuyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Harran'a kazandırılacak proje ile bölgede vatandaşların vakitlerini geçirebilecekleri yeşil bir alan hizmete girmiş olacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Proje Daire Başkanlığı, Park Bahçe Proje Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü proje çalışmaları tamamlandığında 30 bin metrekarelik alan üzerine yapılacak olan Harran Kent Parkı, 21 bin metrekarelik yeşil alanı ile bölgenin en modern parklarından biri olacak.

30 bin metrekarelik bir alanda doğayla iç içe, içerisinde bisiklet ve yürüyüş yollarının, çocuk oyun alanlarının, piknik alanlarının bulunacağı 'Harran Kent Parkı'nı modern peyzajı ve sosyal donatı alanlarıyla yeşilin hâkim olduğu yaşam alanları oluşturuyoruz diyen Başkan Beyazgül resmi sosyal medya hesabı üzerinden müjdeyi vererek "Bu projeler Şanlıurfa'ya nefes aldıracak" dedi.

Harran Kent Parkında, 700 metrelik bisiklet yolu, 2 adet çocuk oyun alanı, 7 adet çeşme, yürüyüş yolları, piknik alanları, fitness alanları, oturma bankları, kamelyalar, wc ve büfe bulunacak. ayrıca parkın yeşil alanlarının sulanması için 21.000 metrekare sulama sistemi kurulacak.