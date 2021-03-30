Hataylı beşizlerin pastası Bakan Selçuk'tan

Antakya'nın Odabaşı Mahallesi'nde bulunan evlerinde doğum günü pastalarını Anneleri Merve, babaları Hüseyin Huyluoğlu ile birlikte kesen beşiz bebeklerin mutluluklarına ablaları ortak oldu.

4,5 yaşında bir kız çocuğu sahibi olan Hüseyin Huyluoğlu (38) ile eşi Merve Huyluoğlu'nun (34), Suudi Arabistan'da Mart 2020'de Yusuf, Muhammed, Hamza, Necla ve Selma isimlerini verdikleri beşiz bebekleri dünyaya geldi.

Suudi Arabistan'da turist rehberliği yapan Hüseyin Huyluoğlu, çocuklarının daha iyi yetişmesi için ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönmek istedi. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle ülkeden çıkamadı. 4 ay boyunca evlerinden dışarı çıkamayan aile, CİMER'e başvurarak yardım istedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un devreye girmesiyle Suudi Arabistan yetkilileriyle temasa geçildi. Gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından aile temmuz ayında Hatay'ın Antakya ilçesindeki evlerine getirildi.

ZOR BİR YIL GEÇİRDİK

Zor bir yıl geçirdiklerini belirten Hüseyin Huyluoğlu, beşizlerinin 1 yaşına girmesinden çok mutlu olduklarını söyledi. Huyluoğlu, "Bugüne kadar maddi ve manevi bize destekte bulunan ailemize, sevdiklerimize, milletimize, özellikle bakanımıza teşekkür ederim. Bizim buraya gelmemize çok yardımcı oldular, sağ olsunlar. Bugün çocuklarımız 1 yaşına girdi, bunda herkesin emeği var, Allah razı olsun. Bugün de eksik kalmayıp pastamızı yolladılar" dedi.

Beşiz bebeklerin annesi Merve Huyluoğlu ise Suudi Arabistan'da zor günler geçirdiklerini, ancak şu an çok mutlu olduklarını belirterek, "Dün doğmuşlar gibi, hemen büyüdüler, hiç fark etmedim" dedi.