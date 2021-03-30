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Giriş Tarihi: 30.3.2021 11:49

Hayalet gemiler tehlike saçıyor

ABBAS ÇAKAR
Hayalet gemiler tehlike saçıyor

Tütünçiftlik sahilinde, kaderine terk edilen hurda gemiler, görüntü kirliliği oluşturmanın yanı sıra, şiddetli fırtınalarda olası bir tehlikeye de davetiye çıkarıyor.

Kocaeli Körfez İlçesi, Tütünçiftlik bölge sakinleri, 6 yıl gibi uzun bir süredir sahile demirli bulunan hurda gemiler nedeniyle büyük endişe duyuyor.

Gemilerin, yaz aylarında gündüz çocuklar tarafından denize girilirken, akşamları ise çoğu zaman bi mekâncılar tarafından alkol almak amacıyla kullanıldığını belirtilerek, özellikle şiddetli fırtınalarda da, gemilerin sert bir şekilde iskeleye vurarak, zarar verdiğini de söyledi. Şiddetli bir fırtınada, gemilerinden birinin herhangi bir şekilde halatının kopmasının bile büyük tehlike yaratabileceğini, böyle bir durumda yakın noktada bulunan petrol rafineri tesisine bile zarar verebileceğini vurgulayan vatandaşlar, Liman Başkanlığına defalarca dilekçe verdiklerini ancak bugüne kadar herhangi bir sonuç alamadıklarını ifade etti.

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Hayalet gemiler tehlike saçıyor
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