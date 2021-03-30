İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, “Can kayıpları 10 yıllık dilimde yüzde 56 azaldı”

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı ve beraberinde öğrenciler, Kırıkkale'de trafikteki sürücüleri durdurarak yayalara yol verilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu. Sürücülere ayrıca çeşitli bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı.

Çataklı, yaptığı açıklamada, "Trafik kazalarında can kayıpları 2020 yılı sonu itibariyle 10 yıllık dilimde yüzde 56 azaldı. Müthiş bir sonuç ortaya çıktı. Daha fazla insanımızın hayatta kalması, hayata tutunması anlamına geldi. Yine özellikle son 3 yılda yürütülen çabalar neticesinde 2018 yılından günümüze kadar da yaya ölümlerinde de yüzde 30.8'lik bir düşüş sağlandı. " dedi.

Dünyada tarik kazalarından dolayı ölümlerin yüzde 50 azaltılması hedefinin olduğunu hatırlatan Çataklı şunları söyledi:

"2011 yılı ile 2020 yılı arasında tarik kazalarına bağlı ölümleri yüzde 50 azaltma hedefi vardı tüm dünyada. Ve bu kapsamda 2012 yılında Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı hazırlandı. Ardından da yine 2017 yılında trafik güvenliği uygulama belgesi yürürlüğe konuldu. Yine bu dönemde 2011-2020 arasında Karayolları Trafik Kanununda önemli bir değişiklik yapılarak yayalara bir öncelik verilmesi hususunda bir düzenleme de getirildi. Bu yapılan belgeler yapılan yasal düzenlemeler üzerine özellikle 2019-2020 yılında yoğun şekilde kampanyalar yürüttük. Öncelik hayatın, öncelik yayanın sloganlarıyla. Ve neticede geldiğimiz noktada 2020 yılı sonunda 2011 ile 2020 yılı arasında tüm dünyadan biliyorsunuz iki ülke bu hedefi yakalayabildi. Bunlardan birisi Türkiye. Trafik kazalarında can kayıpları 2020 yılı sonu itibariyle 10 yıllık dilimde yüzde 56 azaldı. Müthiş bir sonuç ortaya çıktı. Daha fazla insanımızın hayatta kalması, hayata tutunması anlamına geldi. Yine özellikle son 3 yılda yürütülen çabalar neticesinde 2018 yılından günümüze kadar da yaya ölümlerinde de yüzde 30.8'lik bir düşüş sağlandı. Bu çerçevede Türkiye'de gerekli stratejiler, gerekli eylem planları hazırlandı. En son 2021-2023 Karayolu Güvenliği Eylem Planı Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımı ile 2 Şubat'ta açıklandı. Bu doğrultuda önceki 10 yılda elde edilen ivmenin başarının pozitif trendini devam ettirilebilmesi maksadıyla yeni bir gayret içerisine girdik. Bugün de bu çerçevede bütün Türkiye'de "Yayalar kırmızı çizgimiz" Kırmızı çizgimizi çekiyoruz sloganıyla bir çalışma yürütüyoruz. Saat 12.00 ile 15.00 arasında. 200 binden fazla personelimizden katılacak."