İki gün içinde ikinci tır yan yattı

Bozyazı- Anamur Karayolu arasında, Mersin'den Antalya'ya gitmekte olan portakal yüklü tır virajı alamadı, orta refüje çarparak devrildi.

Mersin'in Anamur ilçesine girişte D-400 Karayolu üzerinde portakal yüklü tır virajı alamayarak yan yattı, meydana gelen kazada 5 ton portakal yola savrululdu.

Tır şoförü Şuayip Günar (47) yaralı olarak hastaneye kaldırılırdı. İlk belirlemelere göre tır şoförü Günar'ın omuzunda kırık olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Yola saçılan 45 ton portakalın sağlam kalanları toplanmaya çalışılırken kaza ile ilgili soruşturma ise sürüyor.

Bilindiği gibi dün sabah satlerinde ise Anamur-Gazipaşa arasında seyreden muz yüklü bir tır virajı alamayarak yan yatmış ve iki tona yakın muz kutuları yola savrulmuştu.