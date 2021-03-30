Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? Neden Instagram akış yenilenemedi hatası alıyorum? İşte ilk açıklama...

Pek çok fotoğtaf paylaşım uygulamasının arasında sıyrılarak kategorisinde öncü haline gelen Instagram'da milyonlarca kullanıcı akış yenilenemedi hatası almaya başladı. Bugün akşam saatlerinde kendini gösteren ve uygulamanın kullanılmasında aksaklık meydana getiren hatayla ilgili kullanııcılar Instagram çöktü mü, neden Instagram akış yenilenemedi hatası alıyorum? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Konuya ilişkin ilk resmi açıklama geldi.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? INSTAGRAM AKIŞ YENİLENEMEDİ HATASI

Instagram akış yenilenemedi sorunu ile ilgili, merak edilen son dakika detayları şöyle;