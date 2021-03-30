Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? Neden Instagram akış yenilenemedi hatası alıyorum? İşte ilk açıklama...

Pek çok fotoğtaf paylaşım uygulamasının arasında sıyrılarak kategorisinde öncü haline gelen Instagram'da milyonlarca kullanıcı akış yenilenemedi hatası almaya başladı. Bugün akşam saatlerinde kendini gösteren ve uygulamanın kullanılmasında aksaklık meydana getiren hatayla ilgili kullanııcılar Instagram çöktü mü, neden Instagram akış yenilenemedi hatası alıyorum? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Konuya ilişkin ilk resmi açıklama geldi.
Instagram akış yenilenemedi sorunu ile ilgili, merak edilen son dakika detayları şöyle;
Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'da akşam saatleriyle birlikte akış yenilenemedi uyarısı alınmaya başlandı. Söz konusu sorunun nedeni henüz belli olmazken, an itibariyle uygulamaya mobil cihazlardan giriş yapanlar sorunun düzeldiğini bildiriyor, ancak Instagram tarafından konuya ilişkin resmi açıklama az önce yapıldı.
Instagram'a ait onaylanmış Instagram Comms hesabı üzerinden yapılan açıklamada
"Şu anda Instagram ile sorun mu yaşıyorsunuz? Üzerinde çalışıyoruz! Her şey normale döndüğünde sizi bilgilendireceğiz."
ifadeleri yer aldı.
Instagram akış yenilenemedi sorunu kullanıcıların yer yer karşısına çıkabilen bir hata mesajı. Bu hata mesajını almaya başladıysanız bunun iki sebebi vardır: Ya internet bağlantınız sorunludur, yani internete erişiminizde sıkıntı vardır. Ya da Instagram'ın bizzat kendisinden kaynaklanan bir teknik sorun söz konusudur.
Eğer internetinizle ilgili bir sorun varsa, diğer uygulamalara veya internet erişimini kullanan herhangi bir aracı kullanamazsınız. Ancak eğer telefonunuzla internete girebiliyor; fakat bu hatayı yine de alıyorsanız sorunun Instagram'dan kaynaklı olması kuvvetle muhtemeldir.
Instagram akış yenilenemedi sorunu, kullanıcıların Instagram'a girebilse bile paylaşılan fotoğrafları görmesini engeller ve yeni bir paylaşım yapmasına imkan tanımaz. Instagram milyonlarca kullanıcının buluştuğu dev bir platform olduğundan yer yer teknik sorun yaşanabiliyor ve dünya genelinde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle Instagram çökebiliyor.
Sorun Instagram kaynaklıysa beklemekten başka çareniz yok. Çünkü herhangi bir ayar değişikliği yaparak üstesinden geleceğiniz bir sorun söz konusu değil.