Isınmak için yaktığı ateş barakayı sardı

Olay İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kağıt toplayıcı bir grubun yaşadığı barakada yangın çıktı. İddiaya göre soğuk havada ısınmak için yakılan ateşten yayılan kıvılcımlar yayılarak bakarayı ateşe verdi. Bu esnada içeride bulunan 5 kişilik grup, yükselen alevleri fark edince hemen dışarı çıktı. Kağıt toplayıcılarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

ISINMAK İÇİN YAKTIK

Alevlerin yükseldiği esnada barakada bulunduğunu belirten Suriye Uyruklu Al Karim Habip "Kağıt topluyoruz, burada yaşıyoruz. Isınmak için ufak bir ateş açtık. Ateş etrafında uzanıyorduk. Birinin sünger yatağı tutuştu. Ateş bir anda büyüdü. Yaralanmadan dışarıya kaçtık. İtfaiyeyi aradık, gelip söndürdüler" ifadelerini kullandı.