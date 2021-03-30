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Giriş Tarihi: 30.3.2021 10:36

güne sağanak yağmurla uyandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul güne sağanak yağmurla uyandı

’da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. ’ta sabah saatlerinde hafif şekilde başlayan yağış aniden yerini dolu yağışına bıraktı. Sağanak yağış nedeniyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarıların ardından sabah saatlerinde İstanbul'da sağanak derecesinde yağmur etkili oldu. Esenyurt ve çevre ilçelerde sabah saatlerinde başlayan hafif şekilde yağan yağmur bir anda yerini dolu yağışına bıraktı. Araçların üzerindeki dolular da dikkat çekti. İstanbul'da hava sıcaklığı 13 derecelerden 6 derecelere kadar düştü. Yağan sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakalarken otomobillerde trafik yoğunluğundan olumsuz etkilendi. Yağışların Cuma günü hariç haftasonuna kadar aralıklı olarak devam edeceği kaydedildi.

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İstanbul güne sağanak yağmurla uyandı
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