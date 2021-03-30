Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’daki havalimanlarından 500 bine yakın yolcuya test yapıldı
Giriş Tarihi: 30.3.2021 13:46

İstanbul’daki havalimanlarından 500 bine yakın yolcuya test yapıldı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İstanbul’daki havalimanlarından 500 bine yakın yolcuya test yapıldı

İstanbul’daki havalimanlarında kurulan PCR Test Merkezlerinde bugüne kadar 469 bin 735 yolcu koronavirüs testi yapıldı.

Havayoluyla gidecekleri ülkelerde koronavirüs testi istenen yolcuların ihtiyaçlarının karşılanması için İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kurulan PCR Test Merkezlerinde bugüne kadar 469 bin 735 yolcuya koronavirüs testi yapıldı.
Salgında aldığı önlemler ve yolculara sağladığı hizmetlerle ön plana çıkan İstanbul Havalimanı'nda geçen yıl temmuz ayından beri hizmet veren PCR Test Merkezi'nde aradan geçen 9 aylık sürede 325 bin yolcuya test yapıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise bu rakam 144 bin 735 olarak gerçekleşti. Her iki havalimanında toplamda yapılan test sayısı 469 bin 735'u ulaşırken 4 bin 875 yolcunun testi ise pozitif çıktı. Test sonuçları pozitif çıktığı için uçağa alınmayan yolcular tedavileri yapılmak üzere Sağlık Bakanlığı ekiplerine yönlendirildi.

SONUÇLAR İKİ İLE DÖRT SAAT ARASINDA ÇIKIYOR
7 gün 24 saat hizmet veren test merkezlerine 2 ile 4 saat arasında sonuçlarını alabilen yolcular, seyahat ettikleri ülkelerin zorunlulukları kapsamında koronavirüs geçirip geçirilmediğini kontrol etmek için yapılan kan testi (Antikor) ile kişinin hasta olup olmadığını tanımlayan 'Antijen' testi de yaptırabiliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’daki havalimanlarından 500 bine yakın yolcuya test yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA