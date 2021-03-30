İstanbul’daki havalimanlarından 500 bine yakın yolcuya test yapıldı

Havayoluyla gidecekleri ülkelerde koronavirüs testi istenen yolcuların ihtiyaçlarının karşılanması için İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kurulan PCR Test Merkezlerinde bugüne kadar 469 bin 735 yolcuya koronavirüs testi yapıldı.Salgında aldığı önlemler ve yolculara sağladığı hizmetlerle ön plana çıkan İstanbul Havalimanı'nda geçen yıl temmuz ayından beri hizmet veren PCR Test Merkezi'nde aradan geçen 9 aylık sürede 325 bin yolcuya test yapıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise bu rakam 144 bin 735 olarak gerçekleşti. Her iki havalimanında toplamda yapılan test sayısı 469 bin 735'u ulaşırken 4 bin 875 yolcunun testi ise pozitif çıktı. Test sonuçları pozitif çıktığı için uçağa alınmayan yolcular tedavileri yapılmak üzere Sağlık Bakanlığı ekiplerine yönlendirildi.7 gün 24 saat hizmet veren test merkezlerine 2 ile 4 saat arasında sonuçlarını alabilen yolcular, seyahat ettikleri ülkelerin zorunlulukları kapsamında koronavirüs geçirip geçirilmediğini kontrol etmek için yapılan kan testi (Antikor) ile kişinin hasta olup olmadığını tanımlayan 'Antijen' testi de yaptırabiliyor.