Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 8 Ocak'ta kelepçeli işkencesine maruz kaldığı eşi Ramazan İpek'i (36) av tüfeği ile vuran Melek İpek (31), tutuklu bulunduğu L Tipi Kapalı Cezaevi'nden kızları C.D.İ. (9) ve İ.N.İ.'ye (7) duygu dolu mektup gönderdi. Evlenmeden önce girdiği üniversite sınavında tıp fakültesi kazanacak kadar puan alan ancak evlenmeyi tercih eden Melek İpek'in cezaevinde sınavlara hazırlandığı öğrenildi. Tıp fakültesini kazanmayı hedefleyen Melek İpek, karakalem çalışmasıyla kızlarına kalp, gül ve mektup getiren kuş gibi resimler çizdi. Büyük bir kalp içine "Her zaman kalbinizdeyim" yazan İpek'in resminde "Her aklınıza geldiğimde elinizi kalbinize koyun. Çünkü hep ben ordayım. Canım kızlarım benim" ifadeleri yer aldı. Ağzında mektup getiren uçan bir kuş resmi çizen İpek, "Yaşama sebeplerim. Sizi çooook seviyorum" yazıp resmin yan kısmına ise büyük bir gül çizdi. İpek, son çizdiği resimde ise iki kuş, gül ve büyük bir kalp içine kızlarının ve kendi ismini yazdı.Melek İpek, büyük kızı C.D.İ. için müstakil çitleri olan iki katlı bir ev boyama resmi gönderdi. Melek İpek, C.D.İ.'ye yazdığı mektupta, "Anneciğim baraja böyle bir ev yaptıralım mı? Bence yaptıralım. Sen, ben ve İ. neler yaparız bahçesinde. Tavşanlarımız bahçede ot yer. Bence bu evin boyamasını sen yap. Tekrar bana gönder bakayım. Seni çoooook seviyorum.." ifadeleri yer aldı. Küçük kızı İ.N.İ.'ye de baykuş boyaması gönderen Melek İpek, "Aşkım bu bizim kuşumuz olsun. Bunu boya ve bana geri gönder. Buradan çıkınca kocaman bir kafeste papağan alalım. Konuşmayı öğretelim ona. İ. demeyi öğretelim. C. demeyi öğretelim. Melek demeyi öğretelim. Bu kuşu da kendin boya ama kendin boya, ablana boyatma. Bana geri gönderin sonra. Seni çoooook seviyorum" yazılarının yer aldığı mektubu gönderdi. Melek İpek'in kızları da, annelerinin gönderdiği mektuba karşılık, "Anneciğim seni çok seviyoruz" diye cevap yazdı. Öte yandan 2 Nisan Cuma günü yapılan duruşmada Melek İpek'in kızları psikolog eşliğinde dinlenecek. BBC televizyonundan 3 kişilik bir ekip Melek İpek'in hayatını haberleştirmek için Antalya'ya geldi.