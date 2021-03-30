Karadeniz'e çay göçü için uzmanlardan kritik uyarı geldi: 10 gün izole şart!

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 'çok yüksek riskli iller' arasında yer alan Karadeniz illerine yapılacak çay göçü vaka artışlarına neden olabileceği endişesi oluşturdu. Bu tarihe kadar vakaların azaltılmasının önemli olduğu uyarısında bulunan uzmanlar, hasat sezonu öncesi bölgeye geleceklere karantinaya alınarak, test uygulanmasını önerdi.

10 GÜN İZOLE OLACAKLAR

Uzmanların çağrılarının ardından ilk adım Rize'de atıldı. Çay göçü için büyük kentlerden geleceklere 10 günlük izolasyon şartı getirilecek. Bölgeye gelecek çay işçileri kendilerine tahsis edilen ikametgahlarında 10 gün kalacak, çay bahçesi ile evleri arasında kendilerini izole edecek. Filyasyon ekiplerinin kayıt altına alacağı çay işçileri de kolluk kuvvetlerince denetlenecek. Bölge illerin valileri çay göçü öncesi bir dizi tedbirlerin alınacağı çalışma yürütüyor.