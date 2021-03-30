Kaynarca kırımızı çizgisini çekti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından peş peşe "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" paylaşımları sonrasında 81 il valiliğine gönderilen "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" yazıyla birlikte Kaynarca'da yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çekildi.

Kaynarca Merkez Atatürk Okulu önünde bulunan yaya geçidine Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali Karatekeli, Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, Kaynarca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Harbi, Kaynarca İlce Emniyet Amiri Şükrü Çetinkaya, Kaynarca Belediyesi Zabıta Müdürü Sezgin Tutar kırmızı çizgi çekti.

Yayalara herkesin saygılı olması gerektiğini anımsatan Kaymakam Karatekeli, "Kırmızı çizgilerimizi çektik. Sürücülerimizden yayalara her zaman öncelik vermesini bekliyoruz" dedi. İlçenin önemli kavşak ve noktalarında kırmızı çizgi çalışmalarının yapıldığını belirten Başkan Kefli ise, "Kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken sürücülerimiz mutla yavaşlasın. Yayalarımıza ilk geçiş hakkını vermeye dikkat etsinler" diye konuştu.