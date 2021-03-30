Kazada yaralanan köpeğin tedavi masraflarını sigorta şirketi karşıladı

Bursa Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Paşapınar Mahallesi'nde 1 yıl önce köye bırakılan ve mahalle sakinlerinin Canga ismini koydukları köpek 12 yavru doğurdu. Yavrulardan birisine ise bir süre önce mahallede bir traktör çarparak kalça ve leğen kemiğinin kırılmasına neden oldu. Yaralı köpekle yakından ilgilenen Mahalle muhtarı Nuran Nalbant Dursun, yavru köpeği önce Orhangazi ve Yalova'ya ardından da Bursa'daki bir kliniğe götürdü. Muhtar Dursun burada köpeğin kırık olan kalça ve leğen kemiğini ameliyat ettirdi.

AMELİYAT MASRAFLARINI SİGORTA KARŞILADI

Edindiği bilgiler doğrultusunda köpeğe çarpan traktörün sigorta şirketinin bu masrafları karşılayabileceğini öğrendiğini belirten Muhtar Nuran Nalbant Dursun, "Biz de bu konuda harekete geçtik. Traktörün sigorta şirketi ile irtibata geçerek ameliyat masraflarının karşılanmasını talep ettik. Sağ olsun sigorta şirketi bu talebimizi karşıladı.

Sonra araştırmalarımız sonucunda Bursa'da Medicon Veteriner Kliniği köpeğin tedavisini ve ameliyatını yapabileceklerini söyledi. Bu işlemlerde bize yardımcı olan ve çok emeği geçen Arzu Tetik Yeşil'e çabalarından dolayı çok teşekkür ederim. Köpeğimizi durumu iyi. Tedavi süreci biraz daha devam edecek" dedi.

"BİLİNÇLİ VE DUYARLI OLALIM"

Bu tür konularda bilinçli olunması gerektiğini de belirten Muhtar Nuran Nalbant, "Önce kendimiz bilinçlenelim ki, çevremizdekilerin de bilinçlenmesini sağlayabilelim. Bir hayvana çarpıp o canı orada ölüme terk etmeyelim. Sakat kalmasını engelleyelim. Adı üstünde kazadır olabilir. Araç sigortaları, kaza sonucu yaralanan hayvan dostlarımızın tedavilerini ne kadar maliyetli olursa olsun karşılıyor. Yıllık 180 TL olarak ödenen bir araç sigortası, 22 Bin 500 TL tutan bir ameliyat ve tedavi masrafını karşılıyor ve bir canlıyı kurtarıyor. Bilinçlenelim ve bilinçlendirelim. Onların da yaşam hakkı olduğunu unutmayalım ve lütfen duyarlı olalım." dedi.