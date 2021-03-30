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Giriş Tarihi: 30.3.2021 09:05

Kendisini gümrük müdürü olarak tanıtıyordu! Yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kendisini gümrük müdürü olarak tanıtıyordu! Yakalandı

’da kendisini “Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürü” olarak tanıtan ve bir iş adamını üç bin 710 dolar dolandıran şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Nitelikli Dolandırıcılık" soruşturması Güngören İlçesi'nde açıldı. İddialara göre Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde tekstil fabrikası olarak faaliyet gösteren bir iş yerinin sahibi Ş.M., kendisini "Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürü" olarak tanıtan bir kişinin iş yerine geldiğini ve "İplik Ticareti Yapma" bahanesiyle kendisini üç bin 710 dolar dolandırdığını söyledi. H.Ü isimli şüphelinin kimliği güvenlik kamera görüntülerinden belirlendi. Şüpheli Beşiktaş'ta yakalanarak gözaltına alındı.

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Kendisini gümrük müdürü olarak tanıtıyordu! Yakalandı
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