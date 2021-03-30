Kendisini gümrük müdürü olarak tanıtıyordu! Yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Nitelikli Dolandırıcılık" soruşturması Güngören İlçesi'nde açıldı. İddialara göre Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde tekstil fabrikası olarak faaliyet gösteren bir iş yerinin sahibi Ş.M., kendisini "Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürü" olarak tanıtan bir kişinin iş yerine geldiğini ve "İplik Ticareti Yapma" bahanesiyle kendisini üç bin 710 dolar dolandırdığını söyledi. H.Ü isimli şüphelinin kimliği güvenlik kamera görüntülerinden belirlendi. Şüpheli Beşiktaş'ta yakalanarak gözaltına alındı.