Kızıltepe Cumhuriyet Meydanı yenileniyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kızıltepeli vatandaşların ve dışardan gelen misafirlerin uğrak yeri olan Cumhuriyet Meydanında yenileme çalışması yapacak.

Şehir genelinde ilçe merkezleri ile kırsal mahallelerin kalkınması ve öteden beri gelen sorunları ortadan kaldırmak için hazırladığı yeni projeleri hayata geçirmeyi sürdüren Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafondan Kızıltepe'de yaşayan vatandaşların ve şehri ziyaret edenler açısından önemli uğrak yerlerin başında gelen meydan ve günlük 50 bin kişinin giriş çıkış yaptığı meydanda yer alan dükkânların onarım cephe bütünlüğünü sağlamlaştırmak amacıyla "Kızıltepe Cumhuriyet Meydanı Cephe Yenileme ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi" geliştirildi.

İlçenin en işlek meydanı olma özelliğini taşıyan meydanda yapılacak sokak sağlıklaştırması, ilçeye ayrı bir hava katması hedefleniyor. 10.000 metrekarelik bir alanı kapsamayan Proje ile Cumhuriyet Meydanında bulunan yaklaşık 230 dükkanda mevcut bulunan kepenkler sökülerek meydanın dokusuna uygun çelik kepenkler takılacak.

Mevcut camekanlar ise sökülerek yerine alüminyum camekanlar takılarak dükkanların görüşüne ayrı bir güzellik getirilecek. Dükkanlara asılı bulunan bir birinden farklı tabelalar ise standart hale getirilecek.

Proje kapsamında Meydanda bulunan yeşil alanların artırılması hedeflenerek ağaç sayısı artırılıp vatandaşların daha ferah bir ortamda zaman geçirmeleri sağlanacak. Dükkânların önlerinde bulunan kaldırım ve benzeri kotlarında kaldırılacağı belirtildi.