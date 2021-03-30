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Giriş Tarihi: 30.3.2021 18:36

’de aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Kızıltepe’de aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

’in ilçesinde aracın çarptığı 9 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Mardin Kızıltepe İlçe merkezinde yaşana trafik kazasında henüz plakası belirlenemeyen araç 9 yaşındaki Ensar Sayhar, isimli çocuğa çarptı. Edinilen ilk bilgilere göre, Turgut Özal Mahallesi Mardin Kızıltepe Karayolu Cezaevi Karşısında meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan Ensar Sayhar (9) isimli çocuğa Mardin istikametinden Kızıltepe istikametine doğru gelmekte olan aracın çarpması sonucu Minik Sayhar olay yerinde hayatını kaybetti. Mardin Yeşilli ilçe nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen 9 yaşındaki Sayhar'ın cansız bedeni Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşana trafik kazası ile ilgili soruşturma başlatılırken, 9 yaşındaki Ensar Sayhar isimli çocuğa çarpan araç sürücüsü gözaltına alındı.

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Kızıltepe’de aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
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