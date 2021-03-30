Korona bir aileden üç haftada 5 can aldı

Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde yaşayan Aydın ailesi son üç hafta içinde koronavirüse beşinci kurbanını verdi. Öz ve üvey anneleri ile iki kız kardeşi koronadan ölen Ahmet Aydın da korona nedeniyle yaşamını yitirdi.

Hasanbey Mahallesi'nde yaşayan Aydın ailesi son üç haftada koronaya dört kurban vermişti. Üç ferdi daha hastanede korona tedavisi gören Aydın ailesinin bir üyesi daha koronavirüse yenik düştü. Üç hafta içinde önce öz annesi Keziban Aydın, üvey annesi Türkan Aydın, kız kardeşleri Safiye Demirtaş ve Emine Salih koronadan hayatını kaybeden 58 yaşındaki 5 çocuk babası Ahmet Aydın'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hasanbeyspor Kulübü Başkanı Yakup Aydın ile birlikte iki kişi daha hastanede koronavirüs tedavisi görüyor. Üç haftada 5 ferdini korona nedeniyle kaybeden Aydın ailesi ise büyük üzüntü yaşıyor.