Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kuruyemiş erken ölüm riskini azaltıyor
Giriş Tarihi: 30.3.2021

Kuruyemiş erken ölüm riskini azaltıyor

Kuruyemiş erken ölüm riskini azaltıyor

merkezli 'in doktorlarına ait internet sitesinde, kuruyemiş yemenin kalp sağlığını koruduğu ve kalp hastalıkları kaynaklı erken ölüm riskini azalttığı belirtildi

Uzmanlar, kuruyemişlerin kan trigliserid seviyesini (LDL) düşürdüğünü ve arterlerde kolesterol plakları oluşmasına yardımcı olan lipoprotein taşıdığını ortaya çıkardılar.

ANCAK ŞARTLARI VAR
Herhangi bir sağlık engeli bulunmadığı takdirde doymamış yağ, omega- 3 yağ asidi, diyet lifi, E vitamini, bitki strolü ve arjin (L-arginin) içeren tüm kuruyemiş çeşitlerinden yenmesi tavsiye edildi. Ancak bilim insanları tarafından yapılan açıklamada kuruyemişlerin aynı zamanda yüksek oranda kalori içermesi nedeniyle az miktarda; şekersiz, tuzsuz ve çikolatasız yenmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuruyemiş erken ölüm riskini azaltıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA