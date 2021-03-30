Kuruyemiş erken ölüm riskini azaltıyor

Uzmanlar, kuruyemişlerin kan trigliserid seviyesini (LDL) düşürdüğünü ve arterlerde kolesterol plakları oluşmasına yardımcı olan lipoprotein taşıdığını ortaya çıkardılar.Herhangi bir sağlık engeli bulunmadığı takdirde doymamış yağ, omega- 3 yağ asidi, diyet lifi, E vitamini, bitki strolü ve arjin (L-arginin) içeren tüm kuruyemiş çeşitlerinden yenmesi tavsiye edildi. Ancak bilim insanları tarafından yapılan açıklamada kuruyemişlerin aynı zamanda yüksek oranda kalori içermesi nedeniyle az miktarda; şekersiz, tuzsuz ve çikolatasız yenmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.