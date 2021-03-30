Mazot gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı? Tarım Bakanlığı mazot ve gübre desteği ödemeleri sorgulama

Tarım ve Orman Bakanlığı mazot ve gübre desteği ödeme tarihlerini ay başında duyurmuştu. Bu kapsamda Mart ayına ilişkin ödemeler kişilerin TC kimlik numaralarına göre sırayla hesaplara yatacaktı. Buna göre, Mazot gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı?

MART AYI MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli (25 Mart) resmi Twitter hesabından attığı tweetle mazot gübre desteği ödemeleriyle ilgili tarih verdi.

Bakan Pakdemirli ödemelere ilişkin "Mazot ve gübre desteğini yarın itibarıyla 81 ilimizde ödemeye başlayacağız. Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapacağız. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

T.C. kimlik numarasının son hanesi 8 ve 6 olanlar (Vergi kimlik numarası son hanesi 1,3,5,6,7,8,9 olanlar) 26 Mart'tan itibaren, kimlik numarasının son hanesi 4 olanlar (Vergi kimlik numarası son hanesi 4 olanlar) 2 Nisan'dan itibaren, kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar (Vergi kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar) ise 9 Nisan'dan itibaren ödemelerini alabilecek.