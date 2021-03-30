Milletvekili Açıkgöz’ün babası son yolculuğuna uğurlandı

Nevşehir'de özel bir hastanede kanser tedavisi gören Vehbi Açıkgöz (72), hayatını kaybetti.
Açıkgöz için Çardak kasabasında cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşad Şahin, İl Jandarma komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaş katıldı.
Köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından Açıkgöz köy mezarlığında toprağa verildi.