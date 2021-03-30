Milletvekili Yılmaz’dan ikinci bölgeye doğalgaz müjdesi

AK Parti Mersin Milletvekili Avukat Zeynep Gül Yılmaz, "İkinci bölgede bulunan ilçelerimize doğalgazın eş zamanlı olarak gelmesi için çalışıyoruz" dedi.

Sahadaki aktif çalışmalarıyla Mersinlilerin sevgisini kazanan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin için proje üretmeye ve devam eden projeleri yakından takip etmeye devam ediyor.

Her fırsatta önceliklerinin Mersin'e hizmet olduğunu belirten Yılmaz, "Mersin'imiz çok geniş bir coğrafya. Mersin'in tarihi eserlerini, turizmini o eşsiz cennet ülkemizin, ilimizin daha geniş kitlelere tanıtılması ve anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Görmediğiniz bir şeyi sevemezsiniz, sevmediğiniz bir şeyi de anlatamazsınız. Önce görmeniz, sevmeniz lazım. Ben memleketimi insanlara daha çok nasıl tanıtabilirim, anlatabilirim, farkındalık yaratabilirim diye düşünüyordum" diye konuştu.

SÖZLEŞMELER İMZALANDI

Mersin'in ilçelerine getirilecek doğalgaz hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Mut'un doğalgazı Karaman üzerinden geliyor. Karaman'a 60 kilometre olduğu için maliyet hesabı yapıldığında Karaman'dan doğalgaz getirmenin daha ekonomik olacağı hesap edildi. Mut'a Karaman'dan geldiği için Silifke'den, Erdemli'den önce geliyor. Mut ilçemiz için gaz arzı sağlayacak iletim hattı yapımı için malzeme temin sözleşmeleri imzalandı. Yapımına başlanan doğalgaz dağıtım hatlarının 2022 yılı içerisinde tamamlanarak ilçemize doğalgaz akışı sağlanacaktır" dedi.

Yılmaz, Erdemli, Silifke, Anamur ve Bozyazı ilçeleri içinde çalışmaların başladığını 2021 yılı içerisinde çalışmaların tamamlanıp 2023 yılında ise söz konusu ilçelere doğalgaz akışının sağlanacağını söyledi.