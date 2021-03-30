Muğla'da üçüncü dalga operasyon: 6 gözaltı

Muğla'da yüksek faizle para verdikleri vatandaşların gayrimenkullerine el koydukları iddiasına yönelik üçüncü dalga 'huzur' operasyonuna devam edildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Muğla'da il genelinde yaptığı çalışmalar doğrultusunda tefecilik yaptığı belirlenen çetenin peşine düştü. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce yaptığı iki operasyonun ardından üçüncü bir operasyon gerçekleştirdi. "Huzur" adı verilen üçüncü dalga operasyonunda yüksek faizle para verdikleri vatandaşların gayrimenkullerine el koydukları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan A.G, N.İ, M.T, M.A.G, S.A, ve A.R.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.