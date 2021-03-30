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Giriş Tarihi: 30.3.2021 15:10

'da üçüncü dalga operasyon: 6 gözaltı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla'da üçüncü dalga operasyon: 6 gözaltı

'da yüksek faizle para verdikleri vatandaşların gayrimenkullerine el koydukları iddiasına yönelik üçüncü dalga 'huzur' operasyonuna devam edildi.

Muğla'da yüksek faizle para verdikleri vatandaşların gayrimenkullerine el koydukları iddiasına yönelik üçüncü dalga 'huzur' operasyonuna devam edildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Muğla'da il genelinde yaptığı çalışmalar doğrultusunda tefecilik yaptığı belirlenen çetenin peşine düştü. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce yaptığı iki operasyonun ardından üçüncü bir operasyon gerçekleştirdi. "Huzur" adı verilen üçüncü dalga operasyonunda yüksek faizle para verdikleri vatandaşların gayrimenkullerine el koydukları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan A.G, N.İ, M.T, M.A.G, S.A, ve A.R.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Muğla'da üçüncü dalga operasyon: 6 gözaltı
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