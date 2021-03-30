Muş kafilesinden Rektör Prof.Dr.İbrahim Çapak’a ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan ve İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Muş'tan Bingöl'e 45 öğrenci geldi. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Çapak, "Kardeşlik köprüsü kurulması ve ortak kültürel değerlerin paylaşılması açısından bizleri ziyaret eden misafirleri üniversitemizde ağırlamak bizi mutlu etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde gerçekleştirilen ve projenin uygulayıcısı olan İçişleri Bakanlığı'mıza yapmış oldukları bu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum." dedi

Muş ilinden gelen öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, "Projenin amacı iller arasında var olan arkadaşlık, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek, gönülden gönülle köprüler oluşturmaktır. Muş'tan gelen öğrencilerimizle bir olmaktan, beraber olmaktan ve öğrencilerimizi ilimizde misafir etmekten çok büyük mutluluk duyuyoruz. " diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Çapak öğrenciler ve kaptanları tarafından kendisine takdim edilen çiçekleri ve plaketi kabul etti. Program sonunda Prof. Dr. İbrahim Çapak misafir öğrencilerle toplu fotoğraf çektirerek öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

ÜNİVERSİTEMİZ KAMPÜS ALANINI GEZDİLER

Muş Valiliği tarafından koordine edilen projeyle, daha önce il dışına çıkmamış başarılı öğrenciler, Bingöl Valiliği'nce hazırlanan program dâhilinde üniversitemizi tanıma ve kampüs alanını gezme fırsatı buldular.

Gezi kapsamında öğrenciler üniversitemiz içerisinde Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Merkezi Laboratuvar, Kıraat İlmi Merkezi ve kampüs içerisinde diğer yerleri gezerek birimleri hakkında bilgi aldılar.

Kafile Başkanı İrfan Batır, "Bingöl Üniversitesi Rektör'ü Prof. Dr. İbrahim Çapak'ın bizlere karşı sıcak ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum. Muş'tan ilk kez il dışına çıkarak Bingöl'ü gören çocuklarımız ziyadesiyle memnun kaldı. Özellikle Bingöl Üniversitesi'nde gezmiş oldukları yerler hakkında bilgi almaları ve ilk kez görmüş oldukları laboratuvar ortamına çok sevindiler." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Bingöl'de 4 gün kalacak misafir öğrencilerin, Seyir Tepesi, Zağ Mağaraları, 33 Şehit Anıtı, Ilıcalar Beldesi Kös Kaplıcaları, Hesarek Kayak Tesisi, Çır Şelalesi ve Solhan Yüzenada Tesisi gibi tarihi ve turistik mekânları ziyaret edeceği bildirildi.