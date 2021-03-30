Muşlu baba-oğul 29 yıldır keçecilik mesleğini sürdürüyor

Çobanların neredeyse vazgeçilmezi olan kuzu yününden yapılan kepenekler, dağda koyun otlatan çobanları yazın sıcaktan, kışın ise soğuktan koruyor.

Muş'ta 29 çoban kepeneği imal eden baba oğulun çoban kepenekleri yazın serin, kışın sıcak tutuyor. Çobanın olmazsa olmazıdır. Fethi Kızılsoy, 29 yıldır oğlu ile kepenekçilik yapıyor.

Kepeneğin bir izolasyon malzemesi olduğunu ve kuzu yününden yapıldığını belirten Fethi Kızılsoy, "Kuzu yünü olmasındaki amaç kuz yününün ince elyaflı olması, daha kaliteli olmasından, sıkışma özelliğinin olmasından dolayı kuzu yünü kullanıyoruz. Bunun en büyük özelliği çobanlar gece yatarken, üşümezler yazın serin kışın ise sıcak yanı çobanları bunun yatak ve yorgan olarak kullanıyor. Hem soğuk hemde yağmuru geçirmez Bu kepenek şuanda çobanlar dağa çıktıkları zaman hava ne kadar sıcak olursa olsun, dağda üşümemek için bu kepeneği kullanmak zorundalar" diye konuştu.

Günlük 8 tane kepenek yapma kapasiteleri olduğunu ifade eden Kızılsoy, "burada ürettiğimiz, keçeleri başta Konya, Ankara, Yozgat, Sivas, kayseri Kahramanmaraş ve Gaziantep olmak üzere İç Anadolu Bölgesi Doğu Anadolu bölgesindeki illerine 250 liradan satışın yapıyoruz. Yılda 250 tane üretiyoruz. Keçecilik bu aşamada pek fazla rağbet göremiyor. Mayıs Haziran aylarında kuzular kırkılmaya başlar. Yünleri kırkıldıktan sonra bunların, bize gelir bu yünler. Biz onları ilk aşamada yün tarayan makinede inceltiriz. Daha sonra bunları hasırların üzerinde elyaf halindeyken yünleri saçarız. Bunları kalıplama makinesine veririz o makinde bunlar 1 saat sıkıştıktan sonra düşer iki kat haline getiririz daha sonra. İki kat haline getirdikten sonra yeniden kalıplama makinesine veririz, bir daha üzerine yün serip bunların sıkıştırılmasını sağlarız" ifadelerini kullandı

Mehmet Kızılsoy ise 2 bin yılından beri babasının yanında çalıştığını belirterek, babasının unutulmaya yüz tutmuş bir mesleğin devamını getirdiğini söyledi.

Yanlarında eleman çalışmadığını kaydeden Kızılsoy, "Şimdiki gençler kafe gibi kolay işlere yöneliyor, meslek peşinde değiller, altın bileziği istemiyorlar. Biz bu işi devam ettirmenin peşindeyiz. Bu iş ölmesin, bu iş her zaman devam etsin, unutulmasın. Selçukludan, Osmanlıdan beri bu işler var ama şu an bitmek üzere. Özelikle keçelerimiz kuzu yönündendir. Önceliğimiz kuzudur. Çobana bu kepeneği verdiğimiz zaman 6-7 ay içerisinde kalıyor, uyuyor. Biz nasıl ki evimizde sıcak yatağımızda uyuyorsak, çobanlarda kepenek içerisinde uyuyor. Hayvancılık biterse Keçecilikte biter. Bir keçe 2-3 yıl kullanılabilir." diye konuştu.