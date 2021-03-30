Muş’ta köy imamının öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kan davası barışla noktalandı

Muş'un Kayaışık köyünde 2016 yılında Tanyeli ve Özcan aileleri arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalışan 26 yaşındaki evli köy imam Abdulhamit Çetin, silahtan çıkan kurşunla hayatını kaybetmiş, iki aileden de 3 kişi yaralanmıştı.

Kanaat önderleri, imamlar ve muhtarların girişimiyle merkez Hacı Salih Camisinde barış töreni düzenlendi. Camiye gelen kavgalı Tanyeli ve Özcan aileleri, Kur'an-ı Kerim'in altından geçirilerek barıştırıldı.

Tanyeli ve Özcan aileleri, daha sonra kavgada hayatını kaybeden Kayaışık köy imamı Abdulhamit Çetin'in ailesinin yaşadığı Köşk köyüne geçerek, Çetin ailesi fertleriyle Kur'an-ı Kerim altından geçerek, aradaki husumet sonlandırıldı. Koronavirüs tedbirlerine riayet edilerek düzenlenen barış töreni, aileler için verilen yemekle sona erdi.

Törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan barışa ön ayak olan kanaat önderlerinden Zabit Eker, bugün yine huzurlu bir şekilde, bir davayı daha bitirdiklerini söyledi.

Olayın, 2016 yılında Muş'un Kayaışık köyünde vuku bulduğunu hatırlatan Eker,"Kayaışık köyündeki Tanyeli ve Özcan aileleri arasında silahlı bir kavga çıkmıştı. Bugün Köşk köyünde olmamızın nedeni ise, Kayaışık köyünde görevli imamın o iki aile arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken hayatını kaybetmesinden dolayıdır. Üç kişinin silahla yaralanması olayında, köyün imamı, olayının daha fazla büyümemesi ve kavgada can kaybının olmaması için canını feda etti. Allah, ona rahmet eylesin. Bizde bugün hayatını kaybeden imamın ailesinden ricada bulunarak o kazadan dolayı karşı taraftaki aileleri affetmesi için kanaat önderleriyle, hocalarla beraber bir emek harcadık ki bir ölüm olmuş iki olmasın, iki olmuşsa üç olmasın diye" diye konuştu.

"MAALESEF BU BÖLGEDE HALA SÜREGELEN KAN DAVASI OLAYLARI VAR"

Kanaat önderleri, imamlar ve muhtarların emeğiyle bu olayın da barışla noktalandığını kaydeden Eker, "Tabi girdiğimiz davaların büyük bir kısmı barışla sonuçlandığı zaman bizlerde huzur buluyoruz, mutlu oluyoruz. Neticede bu insanların yüreği yanmış, acıyı hissetmişler. Bir nebzede olsun o acılarını hafifletmek adına böyle çabalarımız oluyor. Sağ olsun ailede bizi kırmadı ve değerli arkadaşlarımızla beraber bugün bu barışı burada koronavirüs (kovid -19) tedbirleri kapsamında mesafe, maske kurallarına uyarak en az katılımla sonuçlandırdık." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH BUNDAN SONRA BÖYLE BİR OLAY YAŞANMAZ"

İmamın akrabası olan Köşk köyü muhtarı İlhan Toktay da, "Ölen imam, benim akrabamdı. Silahtan çıkan kurşunla vefat etti. Ondan dolayı kanaat önderlerimiz, imamlarımız, çevredeki sözü geçen insanlar geldiler ve bu barışa vesile oldular. Barış bugün gerçekleştirildi. Herkes Kur'an-ı Kerim'in altından geçti. İnşallah bundan sonra böyle bir olay yaşanmaz "dedi.

Barışa katılım sağlayan imamlardan Abdulkadir Erten ise Doğu ve Güneydoğu'da bütün olaylara ellerinden geldiği kadar gittiklerini ve barışları sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Mümkün olduğunca kendisini barış konularına adadığını ifade eden Erten, "Hayatımızı bu insanlara vakfettik. İnsanların huzuru olursa bizde huzurluyuz, onlar mutlu olursa bizde mutluyuz. Barış olursa biz huzurluyuz, kin ve nefret olursa biz huzursuzuz "dedi.