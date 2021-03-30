Nusaybin’de dereye düşen çocuk hayatını kaybetti

Mardin'in ilçelerinden Nusaybin'e bağlı Beyazsu mesire alanlarında iki gün önce dereye düşen çocuk verdiği yaşam savaşını kaybetti.

İddiya göre; Midyat'ta oturan Doğanay ailesi, kendilerine ait mesire alanını düzenlemek için Beyazsu bölgesine geldi. Alanda çalışma yaparken ailenin 1.5 yaşındaki kızları Huri Nur, dere kenarında oyun oynarken dengesini kaybederek suya düştü. Bir süre çocuklarını göremeyen Doğanay çifti, aramaya başladı. Çocuklarını derede hareketsiz halde bulan aile, özel araçlarıyla Nusaybin Devlet Hastanesi acil servisine götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardında durumu ağır olan Huri Nur Doğanay, ambulansa ile Batman'a sevk edildi.

İki gündür yaşam savaşı veren küçük kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.