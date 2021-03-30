Oğlunu sedye üzerine gören anne sinir krizi geçirdi!

Kaza, saat 14.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Fabrika bahçesinde çalışan Oruç Ağan'a geri dönüşüm ürünü getiren sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyon manevra yaptığı sırada çarptı. Durumu fark eden mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi Oruç Ağan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.