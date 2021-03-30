On Numara sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 29 Mart On Numara çekilişi sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, 29 Mart 2021 On Numara çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango Online tarafından pazartesi ve cuma olmak üzere, haftada iki gün gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 29 Mart MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI! 29 MART MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

29 Mart On Numara çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapıldı ve ardından On Numara sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte 10 bilen olmamış ve büyük ikramiye 245 bin TL devretmişti.

On Numara sonuçları ve haftanın kazanan numaraları şu şekilde;