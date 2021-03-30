Özel halk otobüsü sahiplerinden milli takıma maskeli destek

İstanbul Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası, Türkiye ile Letonya maçı öncesinde, milli takıma destek olmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. 'Milli takıma başarılar diliyoruz' yazan ve maç için özel olarak tasarlanan maskeler, milli takıma destek vermek için otobüslerde vatandaşlara ve otobüs şoförlerine dağıtıldı.

"MİLLİ TAKIMIN YANINDA OLAMIYORUZ AMA GÖNÜLLERİMİZ ONLARLA"

Etkinliğe ilişkin açıklama yapan İstanbul Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, "Milli takımın yanında olamıyoruz ama gönüllerimiz onlarla. Onlara sonsuz başarılar diliyoruz. Bizim çocuklar bu sene gerçekten harika top oynuyorlar ve bu maçı da alacaklarına inanıyoruz. Yanlarında değiliz ama biz her zaman destekliyoruz İstanbul'daki özel halk otobüsleri olarak. Hem şoförlerimize hem de yolcularımıza bu maskeleri dağıtarak onların yanında olduğumuzu anlatıyoruz. Maç saatine kadar dağıtacağız İstanbul'un hemen hemen her yerinde. Milli takım iki maç yaptı. İkisini de kazandı. Üçüncü maç da kendi sahamızda oynanacak. Onlara güveniyoruz. İnşallah maçı alacaklar ve üçte üç yapacağız" ifadelerini kullandı.