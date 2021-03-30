Pandemi döneminde gençlerde arttı

Çocukların bir takım şeylere dikkat etmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Özgür, "Özellikle çocuklarımız bilgisayar karşısına geçtiklerinde daha önce okul döneminde nasıl bir sıra ve masa ilişkisine sahipse, evde de aynı düzeneği sağlamakta fayda var. Direk ekranın karşısında olmalılar. Ekran ve göz arasındaki mesafenin en az 30 santim uzak ve aynı seviyede olması gerekir. Ekrana bakacakları zamana artı bir hareket yapma durumunda olmamaları lazım. Uzun süre ekrana bakınca belirli dönemlerde daha uzak mesafelere bakıp gözlerini dinlendirmeleri gerekir. Öğrencilerimiz uzun süre ekran başında kalmak zorundaysa, ekran dışındaki zamanlarında bir takım egzersizlerle bu olumsuz duruş bozukluklarını da düzeltmeleri mümkündür.

Çocuklarımızın daha sağlıklı ortamlarda derslerini takip edebilmeleri için özellikle yatar pozisyonda olmamaları gerekiyor. Akıllı telefonların da kullanılması sebebiyle çocuklar, uzandıklarında uygunsuz şartlarda zaman geçirmektedirler. Dolasıyla omurgaya bağlı, bel, sırt ve özelikle boyun bölgelerinde ciddi kas spazmları, omurga problemleri ve ağrılarıyla karşılaşmaktadırlar. Çocuklarımızın daha sağlıklı olabilmeleri için sandalyede dik oturarak, ekranı da tam karşılarına alarak aktivitelerini sağlamalarını istiyoruz. Özellikle boyun ve sırt ağrılarıyla gelen genç kuşaktaki hastaların sayısı pandemi döneminde artış göstermektedir" diye konuştu.