Son dakika haberi: İstanbul'da silahlı kavgada pompalı tüfekle ateş açtılar: 3 yaralı

Son dakika haberi: Olay Sultangazi ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi 154'üncü Sokak'ta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre akraba olduğu öğrenilen bir grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tarafların anlaşamaması üzerine sözlü tartışma kısa sürede yerini silahlı kavgaya bıraktı. Grupta bulunan kişiler yanlarında bulunan pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açmaya başladı. Açılan ateş sebebiyle olay yerinde bulunan üç kişi yaralanırken, bir kişi ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Silah sesleriyle irkilen mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırırken polis ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olaya ilişkin bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan Sultangazi Emniyeti, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.