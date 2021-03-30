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Giriş Tarihi: 30.3.2021 16:57

Son dakika haberi: 'da silahlı kavgada pompalı tüfekle ateş açtılar: 3 yaralı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Son dakika haberi: İstanbul'da silahlı kavgada pompalı tüfekle ateş açtılar: 3 yaralı

Son dakika haberi: ’de akraba olduğu öğrenilen bir grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ve tabancaların konuştuğu olayda 3 kişi vurularak yaralanırken, bir kişi ise kayıplara karıştı. Yaşanan olaya ilişkin geniş güvenlik önlemleri alan Polisleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberi: Olay Sultangazi ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi 154'üncü Sokak'ta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre akraba olduğu öğrenilen bir grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tarafların anlaşamaması üzerine sözlü tartışma kısa sürede yerini silahlı kavgaya bıraktı. Grupta bulunan kişiler yanlarında bulunan pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açmaya başladı. Açılan ateş sebebiyle olay yerinde bulunan üç kişi yaralanırken, bir kişi ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Silah sesleriyle irkilen mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırırken polis ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olaya ilişkin bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan Sultangazi Emniyeti, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Son dakika haberi: İstanbul'da silahlı kavgada pompalı tüfekle ateş açtılar: 3 yaralı
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