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Giriş Tarihi: 30.3.2021 08:50 Son Güncelleme: 30.3.2021 08:50

2021 ile ne zaman, tatil kaç gün olacak? tarihi belli oldu!

2021 Diyanet takvimi ile Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak? Ramazan Bayramı tarihi belli oldu!

yayınlanırken tarihi ile ilgili sorgulamalar başladı. On bir ayın sultanı Ramazan ayını geride bırakırken bayram heyecanı yaşanacak. Müslümanların dini ibadetlerini gerçekleştirdiği, akraba ziyaretlerinde bulunduğu dini bayramla ilgili olarak ne zaman, olacak sorusuna yanıt aranıyor. Manevi güzelliklerle dolu olan müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimi niteliği taşıyan Ramazan Bayramı Diyanet 2021 dini günler takvimine göre belli oldu…

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Müslümanlar bir aylık oruç ibadetini gerçekleştirdikten sonra bayram heyecanı yaşayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 takvimi yayınlanırken Ramazan Bayramı ne zaman, Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak sorusuna yanıt aranıyor. Dini bayramlarda uzaklardaki aileler, akrabalar görüşür özellikle Bayram namazından sonraki bayramlaşmalar büyük önem taşır. Buna göre 2021 Ramazan Bayramı tarihi belli oldu.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

İslam alemi için en önemli günlerden biri olan Ramazan Bayramı tarihi belli oldu. İslam alemi oruç ve ibadetler ile geçen bir ayın ardından Ramazan Bayramını kutlayacak. Ramazan Bayramı 1.günü 13 Mayıs 2021 tarihine denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2021

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

RAMAZAN BAYRAMI ANLAMI NEDİR?

Arapça kökenli kelimenin Türkçe karşılığı "iftar bayramı" demektir. Yani Arap ülkelerinde Ramazan Bayramı aslında İftar Bayramı olarak kutlanır. Sebebi ise 30 gün boyunca tutulan oruçlar için son kez iftar yapacak olmalarıdır.

Seneler geçtikçe İftar Bayramı, Şükür bayramına dönüştüğü için Türkçe'ye de şükür, "şeker" olarak geçerek ''Şeker Bayramı'' olarak anılmaya başlanmıştır.

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2021 Diyanet takvimi ile Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak? Ramazan Bayramı tarihi belli oldu!
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