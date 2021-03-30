2021 Diyanet takvimi ile Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak? Ramazan Bayramı tarihi belli oldu!

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Müslümanlar bir aylık oruç ibadetini gerçekleştirdikten sonra bayram heyecanı yaşayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 takvimi yayınlanırken Ramazan Bayramı ne zaman, Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak sorusuna yanıt aranıyor. Dini bayramlarda uzaklardaki aileler, akrabalar görüşür özellikle Bayram namazından sonraki bayramlaşmalar büyük önem taşır. Buna göre 2021 Ramazan Bayramı tarihi belli oldu.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

İslam alemi için en önemli günlerden biri olan Ramazan Bayramı tarihi belli oldu. İslam alemi oruç ve ibadetler ile geçen bir ayın ardından Ramazan Bayramını kutlayacak. Ramazan Bayramı 1.günü 13 Mayıs 2021 tarihine denk geliyor.