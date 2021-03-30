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Haberler Yaşam Haberleri Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? Diyanet takvimi ile Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 30.3.2021 16:10 Son Güncelleme: 30.3.2021 16:11

ne zaman, hangi gün? ile kaç gün sürecek?

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? Diyanet takvimi ile Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek?

İslam aleminde oruç tutma ayı olarak bilinen Ramazan ayından sonra ’na girilecek. Özellikle çalışan ve öğrenci kesim bayram tarihlerini ve tatil günlerini sorgularken Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün, Ramazan tatili kaç gün sürecek gibi sorulara yanıt arıyor. Şeker Bayramı olarak da adlandırılan Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün süreceği henüz netlik kazanmasa da bayram tarihleri belli oldu. Diyanet dini günler takvimine göre bayramın ilk günü 13 Mayıs Perşembe günü başlıyor. İşte, 2021 Ramazan Bayramı tarihleri

Müslümanların heyecanla beklediği Ramazan Bayramı tarihi için geri sayım başladı. Nisan ayına girerken gündeme gelen konular arasında yer alan bayram tarihleri ve tatil günleri ile ilgili sorgulamalar artarken sorgularken Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün, Ramazan tatili kaç gün sürecek gibi sorulara yanıt aranıyor. Bayram boyunca müslümanların eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutladığı Ramazan Bayramı tarihi belli oldu.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Müslüman alemini için en önemli aylardan biri olan Ramazan bayramını geride bırakarak Bayram'ı idrak edecekleri Ramazan Bayramı tarihi belli oldu. Diyanet 2021 dini günler takvimine göre Mayıs ayında başlayacak olan Ramazan Bayramı tarihleri şöyle;

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2021

Mübarek Kadir Gecesi 8 Mayıs'ta idrak edilecek.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

Ramazan ayı 13 Nisan 2021 tarihinde başlayacak. Ramazan ayı 13 Mayıs 2021 tarihinde ise son bulacak.

RAMAZAN BAYRAMI NEDİR?

Ramazan Bayramı ya da Şeker Bayramı, İslam âleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayram. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, Ramazan ayının son günü olan arifedir.

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Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? Diyanet takvimi ile Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek?
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