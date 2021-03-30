Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? Diyanet takvimi ile Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek?

Müslümanların heyecanla beklediği Ramazan Bayramı tarihi için geri sayım başladı. Nisan ayına girerken gündeme gelen konular arasında yer alan bayram tarihleri ve tatil günleri ile ilgili sorgulamalar artarken sorgularken Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün, Ramazan tatili kaç gün sürecek gibi sorulara yanıt aranıyor. Bayram boyunca müslümanların eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutladığı Ramazan Bayramı tarihi belli oldu.
Müslüman alemini için en önemli aylardan biri olan Ramazan bayramını geride bırakarak Bayram'ı idrak edecekleri Ramazan Bayramı tarihi belli oldu. Diyanet 2021 dini günler takvimine göre Mayıs ayında başlayacak olan Ramazan Bayramı tarihleri şöyle;
Mübarek Kadir Gecesi 8 Mayıs'ta idrak edilecek.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi
Ramazan ayı 13 Nisan 2021 tarihinde başlayacak. Ramazan ayı 13 Mayıs 2021 tarihinde ise son bulacak.
Ramazan Bayramı ya da Şeker Bayramı, İslam âleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayram. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, Ramazan ayının son günü olan arifedir.