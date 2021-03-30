Sahte doktor can alıyordu

İstanbul'da, epilepsi hastalığından kurtulmak için sahte doktora başvuran Türkmenistanlı Parda N. ölümden döndü. Ulaştığı sözde alternatif tıp uzmanı sahte doktor Talgat Abashov, ağzına ve burnuna amonyak döküp dua okuyarak hastalığı tedavi etmeye çalıştı. Ciğerlerine kadar amonyak dolan ve ölümden dönen Parda N., Abashov hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikâyetin ardından Abashov hakkında soruşturma başlatıldı. Sahte doktor, yurtdışına kaçmak üzereyken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. İfadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Abashov cezaevine gönderildi.