Saldırı öncesinde yakalandılar

İstanbul'da tefecilik, çek-senet tahsilatı, yaralama ve tehdit başta olmak üzere çok sayıda suça karışan organize bir suç örgütü çökertildi. Emniyet ekiplerince İstanbul ve Muğla'da 30 farklı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 16 kişi yakalandı. Anadolu yakasında bulunan sebze-meyve hallerinde faaliyet yürüten çetenin lideri C.G. de gözaltına alındı. İki çete üyesi; kendilerine ödeme yapmayan bir esnafa silahlı saldırı düzenleme aşamasında sokakta silahla yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda altı ruhsatsız silah, iki uzun namlulu tüfek, şarjörler, iki çelik yelek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.