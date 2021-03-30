Samet engelleri aşmaya gidiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı görme engelli sporcusu Samet Şafak, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenecek olan Türkiye Atletizm Şampiyonası'na gidiyor.Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 2021 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Atletizm Şampiyonası 01-03 Nisan 2021 tarihleri arasında Gaziantep ilinde gerçekleştirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı sporcusu Samet Şafak antrenörü Tahir Tarım ile beraber şampiyonada altın madalya için mücadele edecek.

GÜLLE VE CİRİT ATMADA MÜCADELE EDECEK

Faaliyet esnasında uyulması gereken pandemi kuralları Türkiye Atletizm Federasyonu sitesinde yayınlandı. Pandemi sonrası ilk kez piste çıkacak başarılı sporcuda hedef birçok dalda altın madalya kazanmak. Mavi beyazlı başarılı sporcu Şafak, Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda Görme Engelliler kategorisinde Gülle ve Cirit atma kategorilerinde mücadele edecek.