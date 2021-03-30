Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 29 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

"Sayısal Loto sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında MP TV ile Youtube ortak canlı yayınında kazandıran numaralarla bugün belli oldu. MPİ'nin popüler şans oyununda peş peşe gelen devirler sebebiyle tarihin en çılgın büyük ikramiyesi 132 Milyon Türk Lirası'nı aştı. Çılgın büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen ve Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler, şanslı numaraları öğrenmek için 29 Mart MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (29 MART)

Milli Piyango Online ile 29 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şu şekilde;