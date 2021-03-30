Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, hangi illerde var? Özel araçla il dışına çıkma serbest mi?

Şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili son gelişmeler milyonların gündeminde yer alıyor. Son olarak illerin risk haritası güncellenirken gözler şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, var mı, hangi illerde var, özel araçla il dışına çıkmak serbest mi gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan karara göre, hafta içi ülke genelinde, hafta sonu ise "düşük" ve "orta riskli" illerde 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yayınlanan karara göre sokağa çıkma yasağı devam edecek illerde seyahat kısıtlamaları da devam edecek. İşte şehirler arası seyahat yasağı son gelişmeleri…
Koranvirüs salgını sebebiyle şehirler arası seyahat yasağı uygulanmaya devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı süresince belirtilen günlerde belirtilen zorunlu hallerde yapılan seyahatlere izin verilirken şehirler arası seyahat yasağı var mı, kalktı mı gibi soruların yanıtları belli oldu.
Şehirlerarası seyahatlerde HES kodu taraması yapılmaya devam ediyor. 29 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası koronavirüs risk haritası yenilendi ve illerin risk durumları değişti. Uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında daha önce illere gönderilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesinde yer alan istisna/muafiyetler ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecek.
Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir.
3.1. Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya Bakanlığımıza ait EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.
3.2. Yukarıda belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirlerarası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacaktır. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.