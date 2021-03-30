Silahlı kavgada yaralandı, 4 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

Olay, geçen hafta cuma günü Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan kavgada, kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunlar, Mahsum Yetkin (20), Fatma Yetkin (55) ve Hüseyin Uslu'ya isabet etti. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin Uslu, yoğun bakım ünitesinde bu sabah hayatını kaybetti. Uslu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, olayla ilgili polisin gözaltına aldığı 4 kişinin emniyetteki sorgusu ise sürüyor.