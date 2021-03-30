Şırnak İl Sağlık Müdürü tek tek açıkladı! Mavi başarı nasıl elde edildi?

Koronavirüs risk haritasında, vaka artışlarından dolayı kırmızı renk ağırlıklı olarak görülmeye başladı. Şırnak tek mavi kategoride kalan il oldu. Peki bu başarı nasıl elde edildi? Şırnak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, başarının nasıl elde edildiğini açıkladı.
Koronavirüs haritasındaki tek mavi il olan Şırnak nasıl başardı?
Şırnak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük: "Biz Şırnak ili olarak ilk koronavirüs vakamızı 24 Mart 2020 tarihinde gördük. O tarihten bu tarafa doğru geldiğimizde de bu noktada çok ciddi çalışmalar yaptık. En önemli çalışmamız mobil tarama ekipleriydi. Mobil tarama ekipleri pozitif vakaların çıktığı alanı dairesel anlama 1 kilometre alanı içine alacak şekilde semptom taraması yapıyordu ve böylece 520 bin kişi semptom taramasından geçirildi. "diyerek sözlerine devam etti.
"EKSİK YA DA HATALI GÖRÜLEN ALANLARA ANINDA MÜDAHALE ETTİK"
Op. Dr. İsmail Başıbüyük: "Kişilerde şikayet varsa hastanelerimize alıp, testlerini yapıp tedavilerini gerçekleştirdik. Farklı olarak yaptığımız, koronavirüs vakalarının esnaflardan dağılabileceğini fark ettiğimiz anda esnaf denetimlerine başladık. Aktif olarak esnaf esnaf dolaştık. Temelde yaptığımız şey, maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattık. Değerlendirmelerimiz ve bilgilendirmelerimizin karşılık bulduğunu gördük. Çok fazla pandemi toplantıları gerçekleştirdik. Eksik ya da hatalı görülen alanlara anında müdahale ettik. Tüm ekip birbirleriyle sıkı bir iletişim halindeydi."diye belirtti.
"HEDEF NÜFUSU AŞIYA ÇAĞIRIYORUZ"
Şırnak İl Sağlık Müdürü: "Yeni normalleşme ile beraber, atabileceğimiz adımları belirledik. Ve bu noktada yeni ekipler oluşturarak esnafları maske, mesafe, hijyen ve dördüncü kural aşı konusunda bilgilendirdik. Hedef nüfusu aşıya çağırıyoruz. Gelemeyen varsa evlerine kadar gidip aşılarını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.