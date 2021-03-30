Şırnak İl Sağlık Müdürü tek tek açıkladı! Mavi başarı nasıl elde edildi?

Koronavirüs risk haritasında, vaka artışlarından dolayı kırmızı renk ağırlıklı olarak görülmeye başladı. Şırnak tek mavi kategoride kalan il oldu. Peki bu başarı nasıl elde edildi? Şırnak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, başarının nasıl elde edildiğini açıkladı.

Koronavirüs haritasındaki tek mavi il olan Şırnak nasıl başardı?

Şırnak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük: "Biz Şırnak ili olarak ilk koronavirüs vakamızı 24 Mart 2020 tarihinde gördük. O tarihten bu tarafa doğru geldiğimizde de bu noktada çok ciddi çalışmalar yaptık. En önemli çalışmamız mobil tarama ekipleriydi. Mobil tarama ekipleri pozitif vakaların çıktığı alanı dairesel anlama 1 kilometre alanı içine alacak şekilde semptom taraması yapıyordu ve böylece 520 bin kişi semptom taramasından geçirildi. "diyerek sözlerine devam etti.