Şişli'de dinamik denetim yapıldı

Koronavirüs vakalarının hızla artması ve İstanbul'un kırmızı katagoriye geçmesinden sonra Şişli'de dinamik denetim uygulaması yapılarak esnafın kurallar hakkında dikkatli olması istendi.

Şişli İlçe Kaymakamı Ali Rıza Türkel ve Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan tarafından esnafın kurallara uyup uymadıkları denetlendi. İstanbul'un yapılan tüm denetimlere rağmen kırmızı kategoriye geçmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kısıtlamaları açıklamasından sonra Şişli İlçe Kaymakamı Ali Rıza Türkel, dinamik denetimlere hız vereceklerini kırmızıyı maviye dönüştürmek için gayret sarf edeceklerini kaydetti.

İstanbul'da koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle esnafın zor günler geçirdiğini fakat kontrollü normalleşmeye döndükten sonra koronavirüs rakamlarının tekrar yükselmeye başladığını belirten Kaymakam Ali Rıza Türkel, "İstanbul'un kırmızı kategoriye girmesi ile İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda dinamik denetime geçildi. Bu yüzden İstanbul'un maviye dönüşmesi için tekrar sahalardayız. Bu denetim çerçevesinde esnafımızın koronavirüs kurallarına uyup uymadığını kontrol için denetime çıktık. Kurumsal firmalar ile yiyecek içecek sektörünün yüzde 50 kuralına uyduğunu girişte HES kodu ve maske denetiminin yapıldığını hijyen kurallarına uyduklarını gördük. Bu arada yaşlılarımızın aşılanmaları için uyarılarımızı da yaptık.

Ülkemizdeki aşılanma oranında memnun edici noktadayız. İstenen noktaya ulaşmamız için vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi gerekir. Toplumumuzun aşılanması ile bu virüsle mücadele etmemiz daha kolay olacaktır" dedi.