Siverek’te 57. Kütüphaneler haftası etkinlikleri

Kütüphaneler haftası kapsamında yıl içerisinde en çok kitap okuyan öğrencilere kitap armağan edilecek. Türkiye'de her yıl düzenlenen kütüphaneler haftası Siverek'te de büyük bir ilgiyle kutlanmaya devam ediyor.

Mart ayının son haftası olarak kutlanan kütüphane haftasında nedeniyle kütüphane üyeleri ve öğrenciler kütüphanede toplu kitap okuma etkinliği yapma fırsatı yakalarken, İlçe halk kütüphanesinde kitap okuma alışkanlığı seminerleri düzenlenecek.

Okuma alışkanlığını geliştirmek tüm vatandaşların kütüphanedeki kitaplara erişimini sağlamak amacıyla çalışmalar yapacaklarının söyleyen İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Necmettin Paşacık yaptığı açıklamada "Öğrencilerimize kütüphaneleri sevdirmek, onları bilgilendirmek, kütüphaneye teşvik etmek, kütüphaneye kazandırmak ve onları kitaplarla buluşturmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Kitaplar dünyaya farklı pencerelerden bakmamızı sağlar." dedi.