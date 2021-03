Son dakika: 5 saat işkence görmüştü! Silah sayılması istendi

PASPAS SOPASI SİLAH SAYILMASI İSTENDİ

Olayla ilgili iddianame hazırlandı. Tarafların soruşturma safhasında verdikleri ifadelerin de yer aldığı iddianamede Akif A. ve A.S., Şükrü Can K.'yi 5 saat boyunca dövdükleri iddialarını reddetti. İddianamede Akif A. ve A.S.'nin 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan yargılanması talep edildi. İddianamede, şüphelilerin Şükrü Can K.'yi darp ettikleri paspas sopasının da silah sayılması gerektiği belirtildi.



BALIK KASASIYLA DARP İDDİASI

Şüpheli Akif A.'nın şikayeti üzerine Şükrü Can K. hakkında hazırlanan iddianamede ise Akif A.'nın; olay gecesi aracının Şükrü Can K. tarafından izinsiz alındığı ve torpidoda bulunan poşet içerisindeki 4 bin TL'nin de çalındığı yönündeki beyanlarına yer verilerek, Şükrü Can K.'nin 'haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle gece vakti hırsızlık' suçundan cezalandırılması talep edildi. Aynı iddianamede Şükrü Can K.'nin Akif A.'yı balık kasasıyla darbetmeye çalıştığı gerekçesiyle 'silahla basit yaralamaya teşebbüs' suçlarından cezalandırılması da istendi.

