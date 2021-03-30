SON DAKİKA! Erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürmüştü! Mahkemede kendisini böyle savundu...

'O BENİ ÖLDÜRECEKTİ'



Gözaltına alınan Muradiye Koçcu, basın mensuplarının "Neden öldürdünüz?" sorusuna, "Onu öldürmek gibi bir niyetim yoktu. O beni öldürecekti. Annemi dövdüler. Ben o bıçağı kendimi korumak amaçlı aldım. Pişmanım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koçcu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.