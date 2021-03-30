Son dakika: Eşini benzin döküp yakmıştı! Şoke eden gerçek ortaya çıktı...

"ONU BAŞKA BİR KADINLA ALDATIYORDU"

Karataş, "Kocası onu başka bir kadınla aldatıyordu. Kızımı da çok kötü dövüyordu. Daha önce de dövdüğü için hastanelik oldu. 3 ay bizde kaldı. İyileştikten sonra eşi özür diledi.