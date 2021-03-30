Son dakika: Esra Erol'da canlı yayınında şok üstüne şok! Mehmet amcayı dolandıran Ebru itirafıyla herkesi şaşırttı

Son dakika haberleri... ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında isimleri Hamide Duman olan iki eltinin Muammer Ay isimli yufkacıya kaçması büyük ses getirmişti. 'Yufkacıya kaçan eltiler' olayı henüz bitmeden Esra Erol'da yeni bir skandal daha yaşandı.
İş arkadaşı Ebru Hanım tarafından 535 bin lira dolandırıldığını iddia eden Mehmet Bey, Esra Erol'da programına katıldı. Canlı yayında Ebru Hanım ile yüzleşen Mehmet Bey, 2 yıl önce kendisini aradığını ve 535 bin lira eşe dosta yalan söyleyerek borç aldığını ifade etti.
Mehmet Bey'in ardından söz alan Ebru Hanım ise daha önce de başka kişilerden para aldığını itiraf etti. Genç kadın canlı yayında, 'Ahlaksız teklifi para karşılığı kabul ettim' itirafıyla şoke etti. İşte son dakika haberinin dikkat çeken ayrıntıları...
MEHMET BEY İLE 535 BİN LİRA KARŞILIĞINDA EVLENMEK Mİ İSTEDİ?
Esra Erol'da bugün (30 Mart 2021 Salı) şoke eden anlar yaşandı. İş arkadaşı Ebru Hanım tarafından 535 bin lira dolandırıldığını iddia eden Mehmet Bey, Esra Erol'da canlı yayınına katıldı.
Kendisinden 36 yaş küçük Ebru Hanım'a parasını kaptıran Mehmet Bey, bugün stüdyoda Ebru Hanım ile yüzleşti. Ebru Hanım, kendisinden 36 yaş büyük Mehmet Bey ile 535 bin lira karşılığında evlenmek mi istedi?
DAHA ÖNCE DE BAŞKA KİŞİLERDEN BORÇ PARA ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Parayı borç olarak aldığını ifade eden Ebru Hanım, 2 yıl önce aldığı 535 bin lira için kendisini 'Biraz geciktirmiş olabilirim' diyerek savundu.
Ebru Hanım'ın 2 yıl önce kendisini aradığını ve 535 bin lira eşe dosta yalan söyleyerek borç aldığını ifade eden Mehmet amcanın sözleri karşısında Ebru Hanım'ın daha önce de başka kişilerden para aldığı ortaya çıktı.
"AHLAKSIZ TEKLİFİ PARA KARŞILIĞI KABUL ETTİM"
Ancak Mehmet amcayı dolandırdığı iddia edilen Ebru Hanım canlı yayında, daha önce para istediği kişiler hakkında 'Ahlaksız teklifte bulundular karşılığında, ben de paraya ihtiyacım olduğu için ve ailem zor durumda olduğumu bilmediği için kabul ettim' itirafıyla şoke etti.
Genç kadın stüdyodaki izleyicilerden tepki alınca, 'Yayında bunu söylemeyecektim aslında, tecavüz olduğu için' diyerek ikinci şoku yaşattı.