Son dakika: Esra Erol'da canlı yayınında şok üstüne şok! Mehmet amcayı dolandıran Ebru itirafıyla herkesi şaşırttı

"AHLAKSIZ TEKLİFİ PARA KARŞILIĞI KABUL ETTİM"

Ancak Mehmet amcayı dolandırdığı iddia edilen Ebru Hanım canlı yayında, daha önce para istediği kişiler hakkında 'Ahlaksız teklifte bulundular karşılığında, ben de paraya ihtiyacım olduğu için ve ailem zor durumda olduğumu bilmediği için kabul ettim' itirafıyla şoke etti.