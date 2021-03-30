Son dakika haberi: Emekli hostese aşk tuzağı! Müge Anlı'da şok iddia!

Son dakika haberleri... atv ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te faili meçhul cinayetler ve kayıp dosyalar aydınlatılmaya devam ediyor. Programın bugün ekranlara gelen son bölümünde, İstanbul Beylikdüzü'nde yaşayan 57 yaşındaki Nalan Ülker'in düştüğü aşk tuzağı damga vurdu.
Nalan Ülker, dolandırıcılık iddiasıyla Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Emekli hostes olan Nalan Ülker, babasından kalan mirasla birlikte 850 bin liralık birikiminden oldu.
Sadece sevgilisi değil, kuzeni tarafından da dolandırılan talihsiz kadın, kalan evinin de imzaladığı senetler yüzünden elinden gitmesini istemediğini söyledi.
Söz konusu iddiaların odağındaki Özkan Bey ise "Yalnızca gönül ilişkim oldu, maddi çıkar elde etmedim" sözleriyle iddiaları yalanladı. Nalan Hanım'ın kuzeni Birol Bey de iddiaları reddetti ve borçların ödendiğini söyledi.
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