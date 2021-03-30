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Giriş Tarihi: 30.3.2021 13:04 Son Güncelleme: 30.3.2021 13:16

haberi: Emekli hostese aşk tuzağı! 'da şok iddia!

Son dakika haberi: Emekli hostese aşk tuzağı! Müge Anlı'da şok iddia!

haberi: 'nin rakipsiz programı canlı yayınına; 57 yaşındaki 'in düştüğü aşk tuzağı damga vurdu. Sevgilisi tarafından 800 bin dolandırıldığını iddia eden Ülker, "Evlenince öderim" denilerek kandırıldığını ifade etti! Başkasıyla evlenen sevgilisinin kendisine nikah davetiye de gönderdiğini söyledi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri... atv ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te faili meçhul cinayetler ve kayıp dosyalar aydınlatılmaya devam ediyor. Programın bugün ekranlara gelen son bölümünde, İstanbul Beylikdüzü'nde yaşayan 57 yaşındaki Nalan Ülker'in düştüğü aşk tuzağı damga vurdu.

Nalan Ülker, dolandırıcılık iddiasıyla Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Emekli hostes olan Nalan Ülker, babasından kalan mirasla birlikte 850 bin liralık birikiminden oldu.

Sadece sevgilisi değil, kuzeni tarafından da dolandırılan talihsiz kadın, kalan evinin de imzaladığı senetler yüzünden elinden gitmesini istemediğini söyledi.

Söz konusu iddiaların odağındaki Özkan Bey ise "Yalnızca gönül ilişkim oldu, maddi çıkar elde etmedim" sözleriyle iddiaları yalanladı. Nalan Hanım'ın kuzeni Birol Bey de iddiaları reddetti ve borçların ödendiğini söyledi.

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Kuzenin vekaletname veren Nalan Ülker'in kardeşleriyle de küs olduğu ortaya çıktı.

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Son dakika haberi: Emekli hostese aşk tuzağı! Müge Anlı'da şok iddia!
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