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Giriş Tarihi: 30.3.2021 16:49 Son Güncelleme: 30.3.2021 17:03

SON DAKİKA HABERİ! Görüntülere tepki yağmıştı! O spor hocası tutuklandı...

İHA
SON DAKİKA HABERİ! Görüntülere tepki yağmıştı! O spor hocası tutuklandı...

'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen kadına şiddet olayının görüntüsü sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Son dakika haberine göre eski kız arkadaşını darbeden spor hocası . çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Son dakika haberi: Edinilen bilgiye göre, Beste Ö. (20) ve Engin C. (32) yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşıyordu. Beste Ö. ilişkileri sürecinde sık sık darp ve kavgalar yaşadıklarını, ailesi ile tartışmalar yaşadığını iddia etti.

"YAŞADIKLARIMI BAŞKA KADINLAR DA YAŞAMASIN"

Ailesi ile birlikte yaşayan genç kız zor durumda kaldıklarını ama yaşadıklarını başka kadınların da yaşamaması için hukuk mücadelesi başlattı.

Daha önceki süreçlerde birbirlerinden şikayetçi olan çift hakkında 2 dosya daha bulunuyordu.

Uzaklaştırma kararı olan spor eğitmeni Engin C. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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SON DAKİKA HABERİ! Görüntülere tepki yağmıştı! O spor hocası tutuklandı...
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