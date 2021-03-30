SON DAKİKA HABERİ! Görüntülere tepki yağmıştı! O spor hocası tutuklandı...

Son dakika haberi: Edinilen bilgiye göre, Beste Ö. (20) ve Engin C. (32) yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşıyordu. Beste Ö. ilişkileri sürecinde sık sık darp ve kavgalar yaşadıklarını, ailesi ile tartışmalar yaşadığını iddia etti.