Son dakika: Hasta nakil aracından 200 bin lira çalınmıştı! Akılalmaz plan ortaya çıktı...

Gaziosmanpaşa'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. Özel hastanede çalışan, hasta nakil aracı şoförüne hastaneden 200 bin lira para verildi ve parayı Bayrampaşa'da bir döviz bürosuna götürmesi istendi. İddiaya göre parayı alan şoför yolda bir süre durup döner almak için indi. Bu sırada aracın ön koltuğunda bulunan ve içerisinde 200 bin lira olan çantayı bir çocuk gelip aldı. Hiçbir şey olmamış gibi boynuna takıp kaçtı.