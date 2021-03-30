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Giriş Tarihi: 30.3.2021 15:01 Son Güncelleme: 30.3.2021 15:19

Son dakika: Hasta nakil aracından 200 bin lira çalınmıştı! Akılalmaz plan ortaya çıktı...

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Son dakika: Hasta nakil aracından 200 bin lira çalınmıştı! Akılalmaz plan ortaya çıktı...

Gaziosmanpaşa’da özel bir hastanede görevli hasta nakil aracı şoförü kendisine verilen 200 bin lirayı döviz bürosuna yatırmak için yola çıktı. İddiaya göre yolda döner almak için indiği sırada aracın kapısını açık unuttu bir kişi geldi araçta bulunan para dolu çantayı alıp kaçtı. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri arabadan çantayı çalan çocuğu gözaltına aldı. İfadelerdeki çelişkilerden şüphelenen Bayrampaşa polisi yaklaşık bir ay öncesinden planlanan “kiralık hırsız” planını ortaya çıkardı. Hasta nakil aracı sürücüsü ile çantayı çalan çocuğun birbiri ile anlaştıkları ortaya çıktı. 2 hırsız gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. Özel hastanede çalışan, hasta nakil aracı şoförüne hastaneden 200 bin lira para verildi ve parayı Bayrampaşa'da bir döviz bürosuna götürmesi istendi. İddiaya göre parayı alan şoför yolda bir süre durup döner almak için indi. Bu sırada aracın ön koltuğunda bulunan ve içerisinde 200 bin lira olan çantayı bir çocuk gelip aldı. Hiçbir şey olmamış gibi boynuna takıp kaçtı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER ELE VERDİ

Döneri alıp arabaya gelen şoför iddiaya göre parayı göremeyince hemen durumu polise bildirdi. Bayrampaşa Asayiş Büro ekipleri hemen harekete geçti, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede, kimliği tespit edilen hırsız çocuk gözaltına alındı. Bayrampaşa Asayiş Büro ekiplerince ifadesi alınan hırsız çelişkili ifadeler verince polis çalışmalarını derinleştirdi.

BAYRAMPAŞA POLİSİ "KİRALIK HIRSIZ" PLANINI ÇÖZDÜ

Yapılan çalışmalarda çocuk ile araç şoförünün aynı mahallede oturduğu ve çocuğun abisi ile şoförün arkadaş oldukları belirlendi. Bayrampaşa polisinin yaptığı titiz çalışmada ikilinin bundan 1 ay öncesinde olayı planladıkları ve şoförün bilerek, döner almaya indiği ve çocuğun da planlı bir şekilde çantayı alıp gittiğini tespit etti. Olaydaki "kiralık hırsız" detayını çözen polis 2 hırsızı gözaltına aldı.

HIRSIZIN RAHAT TAVIRLARI KAMERAYA YAKALANDI

Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanan iki hırsız işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerle birlikte 130 bin lira para da hastaneye teslim edildi. Olayla ilgili ortaya çıkan kamera görüntülerinde de hırsız çocuğun şoförün döner almaya indiği sırada, rahat tavırlarla çantayı alıp kaçtığı görülüyor.

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Son dakika: Hasta nakil aracından 200 bin lira çalınmıştı! Akılalmaz plan ortaya çıktı...
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